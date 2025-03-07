Свечников продлил серию матчей без очков до 4, без голов – до 6. У него 3 броска, малый штраф и «минус 1» за 15:57 против «Бостона»

Андрей Свечников продлил серию матчей без очков до 4, без голов – до 6.

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном » (3:2).

В последних 6 матчах у 24-летнего россиянина 1 (0+1) балл при полезности «минус 2» и 11 минутах штрафа.

Всего в сезоне – 43 (18+25) очка в 62 играх при полезности «минус 8».

Сегодня Андрей (15:57, 2:39 – в большинстве, «минус 1») 3 раза бросил в створ, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.