Свечников продлил серию матчей без очков до 4, без голов – до 6. У него 3 броска, малый штраф и «минус 1» за 15:57 против «Бостона»
Андрей Свечников продлил серию матчей без очков до 4, без голов – до 6.
Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:2).
В последних 6 матчах у 24-летнего россиянина 1 (0+1) балл при полезности «минус 2» и 11 минутах штрафа.
Всего в сезоне – 43 (18+25) очка в 62 играх при полезности «минус 8».
Сегодня Андрей (15:57, 2:39 – в большинстве, «минус 1») 3 раза бросил в створ, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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