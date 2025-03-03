Свечников подрался с Хэнли в матче «Каролины» и «Калгари». Это 3-й бой Андрея в НХЛ
Андрей Свечников подрался с Джоэлом Хэнли в матче «Каролины» и «Калгари».
«Харрикейнс» обыграли «Флэймс» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Свечников (18:14, 6:13 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ (еще 5 – не в створ) и 3 силовыми приемами.
На 56-й минуте игры россиянин подрался с защитником «Флэймс» Джоэлом Хэнли. Большинство посетителей портала HockeyFights (70%) посчитали, что Андрей проиграл бой.
Драка стала для Свечникова 3-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. В 2019 году он подрался с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, в 2021-м – с защитником «Сиэтла» Винсом Данном.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Hockey Fights
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