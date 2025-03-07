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  • Рантанен подпишет контракт с «Далласом» на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов. Будет пункт о полном запрете на перемещения (Даррен Дрегер)
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Рантанен подпишет контракт с «Далласом» на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов. Будет пункт о полном запрете на перемещения (Даррен Дрегер)

Микко Рантанен подпишет контракт с «Далласом» на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов.

В контракте будет пункт о полном запрете на перемещения (NMC), как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Таким образом, игрок не сможет быть обменян без согласия, выставлен на драфт отказов или драфт расширения.

Ранее стало известно, что «Каролина» обменяет 28-летнего форварда в «Старс» на нападающего Логана Станковена и 4 драфт-пика, из которых два – первого раунда.

Кузьменко переходит в «Лос-Анджелес», Рантанен – в «Далласе»! Последний день обменов в НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Даррена Дрегера
logoМикко Рантанен
logoКаролина
logoДаррен Дрегер
logoДаллас
logoНХЛ
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