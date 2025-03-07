«Даллас» выменяет Рантанена у «Каролины», отдав Станковена и 2 выбора в 1-м раунде драфта. Микко подпишет 8-летний контракт со «Старс» (Фрэнк Серавалли)

«Каролина» обменяет форварда Микко Рантанена в «Даллас».

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, «Харрикейнс» получат в сделке форварда Логана Станковена , выборы в 1-м раунде драфта (2026, 2027) и выборы в 3-м раунде драфта (2026, 2027).

«Старс» подпишут с 28-летним финским форвардом контракт на 8 лет. Ранее сообщалось , что средняя годовая зарплата игрока (кэпхит) составит 12 миллионов долларов.

Напомним, что в январе Рантанен был обменян в «Каролину» из «Колорадо». Он не договорился о продлении контракта с «Эвеланш», а затем и с «Харрикейнс».

Утверждалось, что 28-летний игрок, который летом может стать неограниченно свободным агентом, хочет подписать новый контракт со средней годовой зарплатой в районе 14 млн долларов.

Со статистикой Рантанена в НХЛ можно ознакомиться здесь .