«Даллас» и Рантанен близки к договоренности о контракте на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов (Эллиотт Фридман)
«Даллас» и Микко Рантанен близки к договоренности о контракте.
По данным инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, срок сделки составит 8 лет, кэпхит (средняя годовая зарплата) – 12 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что «Каролина» согласна обменять форварда в «Даллас», если «Старс» и Рантанен придут к соглашению о продлении контракта.
Утверждалось, что 28-летний игрок, который летом может стать неограниченно свободным агентом, хочет подписать новый контракт со средней годовой зарплатой в районе 14 млн долларов.
Со статистикой Рантанена в НХЛ можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
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