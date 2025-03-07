«Даллас» и Рантанен близки к договоренности о контракте на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов (Эллиотт Фридман)

«Даллас» и Микко Рантанен близки к договоренности о контракте.

По данным инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, срок сделки составит 8 лет, кэпхит (средняя годовая зарплата) – 12 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что «Каролина » согласна обменять форварда в «Даллас », если «Старс» и Рантанен придут к соглашению о продлении контракта.

Утверждалось, что 28-летний игрок, который летом может стать неограниченно свободным агентом, хочет подписать новый контракт со средней годовой зарплатой в районе 14 млн долларов.

Со статистикой Рантанена в НХЛ можно ознакомиться здесь .

Рантанен уйдет в «Даллас»? «Бостон» скинет Маршанда? Последний день обменов в НХЛ