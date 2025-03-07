Серавалли о Рантанене: «Переговоры с «Далласом» продолжаются, сделка не умерла. «Каролина» работает над другими решениями на всякий случай»
Ранее сообщалось, что «Каролина» согласна обменять форварда в «Даллас», если «Старс» и Рантанен придут к соглашению о продлении контракта.
Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что техасский клуб и игрок не смогли договориться об условиях. В итоге «Харрикейнс» могут вернуться к вариантам с другими командами.
«Переговоры о контракте между «Далласом» и стороной Рантанена продолжаются. Сделка не умерла. «Каролина», безусловно, работает над другими решениями на всякий случай», – написал инсайдер Daily Faceoff в соцсети.
Ранее сообщалось, что 28-летний форвард, который летом может стать неограниченно свободным агентом, хочет подписать новый контракт со средней годовой зарплатой в районе 14 млн долларов.
Со статистикой Рантанена в НХЛ можно ознакомиться здесь.
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