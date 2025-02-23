Свечников набрал 1+1 в матче с «Торонто», забросив 18-ю шайбу в сезоне. У него 42 очка в 56 играх

Андрей Свечников набрал 1+1 в матче с «Торонто», забросив 18-ю шайбу в сезоне.

Форвард «Каролины» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (3:6).

В активе 24-летнего россиянина 42 (18+24) очка в 56 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6»

Сегодня Свечников (19:14, 3:10 – в большинстве, «минус 1») реализовал 1 бросок в створ из 5, сделал 1 блок и применил 3 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 1:1.