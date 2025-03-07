Купер о Кучерове на скамейке в игре с «Баффало»: «Тампе» потребовалась перезагрузка. Это бы не длилось так долго, если бы в Никиту не попала шайба. У него нога временно отнялась»
Джон Купер прокомментировал попадание Никиты Кучерова на скамейку запасных.
Во втором периоде матча между «Тампой» и «Баффало» (6:5) россиянин потерял шайбу на выходе из зоны, что привело к пропущенному голу. После этой ошибки Кучеров не выходил на лед до конца 20-минутки.
«Этому звену потребовалась перезагрузка, как и всей команде. Она бы не длилась так долго, если бы в Никиту не попала шайба. Это просто стечение обстоятельств, на какое‑то время у него отнялась нога.
Я бы не придавал произошедшему большого значения», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
Кучерова посадили на лавку. Он разозлился и отыгрался на «Баффало»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости