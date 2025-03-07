Купер о Кучерове на скамейке в игре с «Баффало»: «Тампе» потребовалась перезагрузка. Это бы не длилось так долго, если бы в Никиту не попала шайба. У него нога временно отнялась»

Джон Купер прокомментировал попадание Никиты Кучерова на скамейку запасных.

Во втором периоде матча между «Тампой » и «Баффало» (6:5) россиянин потерял шайбу на выходе из зоны, что привело к пропущенному голу. После этой ошибки Кучеров не выходил на лед до конца 20-минутки.

«Этому звену потребовалась перезагрузка, как и всей команде. Она бы не длилась так долго, если бы в Никиту не попала шайба. Это просто стечение обстоятельств, на какое‑то время у него отнялась нога.

Я бы не придавал произошедшему большого значения», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер .

Кучерова посадили на лавку. Он разозлился и отыгрался на «Баффало»