Маккиннон набрал 2+3 с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 98 очков против 94 у Драйзайтля и 92 у Кучерова
Нэтан Маккиннон набрал 2+3 с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Колорадо» сделал дубль и трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (7:3).
В активе 29-летнего канадца стало 98 (25+73) очков в 63 играх в текущем сезоне. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров лиги, увеличив отрыв от преследователей.
На втором месте идет форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (94 очка в 62 играх, 46+48), на третьем – форвард «Тампы» Никита Кучеров (92 в 59, 28+64).
На четвертом месте находится пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 79 (23+56) баллов в 56 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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