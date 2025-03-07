Маккиннон набрал 2+3 с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 98 очков против 94 у Драйзайтля и 92 у Кучерова

Нэтан Маккиннон набрал 2+3 с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо » сделал дубль и трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе » (7:3).

В активе 29-летнего канадца стало 98 (25+73) очков в 63 играх в текущем сезоне. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров лиги, увеличив отрыв от преследователей.

На втором месте идет форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль (94 очка в 62 играх, 46+48), на третьем – форвард «Тампы » Никита Кучеров (92 в 59, 28+64).

На четвертом месте находится пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 79 (23+56) баллов в 56 играх.