Слепышев о здоровье: «Я не выдерживал тренировки, состояние ухудшалось. Что-то накопилось в организме, стресс дал такую реакцию. Славу богу, нашли корень проблем»

Антон Слепышев рассказал о проблемах со здоровьем в начале сезона.

30-летний форвард в октябре приостановил действие контракта с «Динамо » по семейным обстоятельствам. После возвращения он провел 10 матчей и набрал 2 очка.

– Слышала противоречивую информацию о вашем здоровье: кто-то говорит, что вы здоровы, другие называют диагноз, с которым я бы на вашем месте вообще на лед не выходила. Где правда?

– Я ни разу не слышал диагноза. Психологических проблем у меня не было, были проблемы с физическим здоровьем. Я не мог выходить на лед, тренироваться в том ритме, что и команда.

– Что вообще с вами было?

– Было непонятно, что со мной происходит. Нужно было разобраться, почему я не мог выдерживать тяжелые тренировки и игры. Мы копали где только можно. Славу богу, нашли, где был корень проблем и как из этого выйти. Насчет диагнозов, о которых говорили, я даже не в курсе.

– Когда начались проблемы? Это отголоски старых травм?

– Может, что-то накопилось в организме. Стресс дал такую реакцию. Я уже летом на сборах почувствовал, что что-то идет не так. Сразу сообщил «Динамо».

Пытались это переломить, посмотреть, как на дистанции буду себя чувствовать, но состояние ухудшалось. Тяжело было играть на старте сезона. Поэтому приняли решение приостановить контракт.

– Не хватало физических сил?

– Да, организм просто не восстанавливался. Не могли найти причину этого.

– Где обследовались? Могли бы озвучить, что у вас была за проблема.

– Просто накопилось за годы. И Олимпиада, и длинные сезоны в ЦСКА . Накопительный эффект. Обследовался в Москве. Врачи из «Динамо» и ЦСКА помогали, – сказал нападающий «Динамо» Антон Слепышев .