Слепышев вернулся в «Динамо» до конца сезона. Форвард приостановил договор с клубом в октябре
Антон Слепышев вернулся в «Динамо» до конца сезона.
30-летний форвард начинал текущий чемпионат в составе бело-голубых, но в октябре приостановил действие договора по семейным обстоятельствам.
Отмечается, что игрок заключил с клубом новое соглашение. Слепышев провел за «Динамо» 9 матчей и набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 1».
Бурмистров может подписать контракт с «Динамо». 33-летний форвард не играл в этом сезоне КХЛ («Чемпионат»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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