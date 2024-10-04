Слепышев получил травму и выбыл до конца сезона. «Динамо» расторгло контракт с форвардом и получило место в платежке («СЭ»)
Антон Слепышев получил травму и уже не сыграет в этом сезоне КХЛ.
Бело-голубые ранее сообщили, что хоккеист приостановил действие договора по семейным обстоятельствам.
Как пишет «Спорт-Экспресс», «Динамо» расторгло контракт с нападающим с официальной формулировкой «по обоюдному согласию».
Хоккеист получил травму и выбыл до конца сезона. За счет этого «Динамо» освободило место в платежной ведомости.
При этом права на игрока остаются у клуба.
30-летний форвард набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 1» в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 12:06.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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