Слепышев получил травму и выбыл до конца сезона. «Динамо» расторгло контракт с форвардом и получило место в платежке («СЭ»)

Антон Слепышев получил травму и уже не сыграет в этом сезоне КХЛ.

Бело-голубые ранее сообщили, что хоккеист приостановил действие договора по семейным обстоятельствам.

Как пишет «Спорт-Экспресс», «Динамо » расторгло контракт с нападающим с официальной формулировкой «по обоюдному согласию».

Хоккеист получил травму и выбыл до конца сезона. За счет этого «Динамо» освободило место в платежной ведомости.

При этом права на игрока остаются у клуба.

30-летний форвард набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 1» в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 12:06.