Слепышев может вернуться в «Динамо» до дедлайна и подписать новый контракт («СЭ»)
Антон Слепышев может вернуться в «Динамо».
Нападающий может подписать новый контракт с бело-голубыми до дедлайна, сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что в случае подписания договора зарплата хоккеиста будет ниже – ранее она составляла 60 миллионов рублей за сезон.
В октябре Антон Слепышев приостановил действие соглашение с «Динамо». Сообщалось, что у хоккеиста повреждение.
Форвард набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 1» в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 12:06.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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