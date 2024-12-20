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Слепышев может вернуться в «Динамо» до дедлайна и подписать новый контракт («СЭ»)

Антон Слепышев может вернуться в «Динамо».

Нападающий может подписать новый контракт с бело-голубыми до дедлайна, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в случае подписания договора зарплата хоккеиста будет ниже – ранее она составляла 60 миллионов рублей за сезон.

В октябре Антон Слепышев приостановил действие соглашение с «Динамо». Сообщалось, что у хоккеиста повреждение.

Форвард набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 1» в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 12:06.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАнтон Слепышев
logoДинамо Москва
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logoКХЛ
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