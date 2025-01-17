Слепышев играет за «Динамо» впервые с октября. Форвард приостанавливал контракт по семейным обстоятельствам

Антон Слепышев вышел на лед в составе «Динамо» впервые с октября.

Московский клуб принимает «Сочи » (1:1 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Последний раз Слепышев принимал участие в матче против ЦСКА (3:4 Б) 1 октября 2024 года.

Напомним, 30-летний форвард начинал текущий чемпионат в составе «Динамо », но в октябре приостановил действие договора по семейным обстоятельствам.