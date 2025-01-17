Слепышев играет за «Динамо» впервые с октября. Форвард приостанавливал контракт по семейным обстоятельствам
Антон Слепышев вышел на лед в составе «Динамо» впервые с октября.
Московский клуб принимает «Сочи» (1:1, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Последний раз Слепышев принимал участие в матче против ЦСКА (3:4 Б) 1 октября 2024 года.
Напомним, 30-летний форвард начинал текущий чемпионат в составе «Динамо», но в октябре приостановил действие договора по семейным обстоятельствам.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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