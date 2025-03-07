«Эдмонтон» выменял Уолмэна у «Сан-Хосе», отдав за защитника выбор в 1-м раунде драфта и Карла Берглунда
«Эдмонтон» выменял защитника Джейка Уолмэна у «Сан-Хосе».
«Шаркс» получили в сделке выбор в первом раунде драфта НХЛ-2026 и форварда Карла Берглунда.
Если выбор окажется в топ-12, то «акулы» получат выбор в первом раунде драфта НХЛ-2027. Но если «Ойлерс» обменяют выбор 2027 года до дедлайна-2026, то к калифорнийцам отойдет выбор в первом раунде 2026 года уже без всяких условий.
Контракт 29-летнего Уолмэна с кэпхитом 3,4 миллиона долларов действует до завершения сезона-2025/26.
В 50 играх в текущем сезоне он набрал 32 (6+26) очков при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 23:11. Всего в лиге у него 251 игра за «Сент-Луис», «Детройт» и «Шаркс» с 83 (31+52) баллами.
25-летний Берглунд в текущем сезоне выступал только в АХЛ – 12 (2+10) очков в 45 играх за «Бейкерсфилд».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Эдмонтона»
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