«Детройт» бесплатно обменял Уолмэна в «Сан-Хосе», отдав еще драфт-пик. Защитник набрал 21 балл в 63 матчах сезона НХЛ

Джейк Уолмэн перешел в «Сан-Хосе» из «Детройта».

«Шаркс» выменяли защитника и также получили от « » выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.

«Ред Уингс» формально отдали хоккеиста бесплатно – команда получила в этом обмене так называемую «будущую компенсацию».

Договор Джейка Уолмэна с зарплатой 3,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В прошедшем сезоне хоккеист набрал 21 (12+9) балл при полезности «минус 2» в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ.