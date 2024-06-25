«Детройт» бесплатно обменял Уолмэна в «Сан-Хосе», отдав еще драфт-пик. Защитник набрал 21 балл в 63 матчах сезона НХЛ

Теги переходы Детройт Сан-Хосе НХЛ Джейк Уолмэн Хоккей

Джейк Уолмэн перешел в «Сан-Хосе» из «Детройта».

«Шаркс» выменяли защитника и также получили от «Детройта» выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.

«Ред Уингс» формально отдали хоккеиста бесплатно – команда получила в этом обмене так называемую «будущую компенсацию».

Договор Джейка Уолмэна с зарплатой 3,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

В прошедшем сезоне хоккеист набрал 21 (12+9) балл при полезности «минус 2» в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

8 комментариев
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Айзерман чистит ростер, готовит серьезную прокачку состава. Сейчас свободно 32,76 млн, пока в основе 13 человек. Эдвинсон теперь точно в основе.
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И зачем крылья его подписывали всего год назад?
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Что там они от Детройта получили во втором раунде?😀
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Ответ Vasily Banov
Что там они от Детройта получили во втором раунде?😀
53й пик этого драфта. Тройт только что его получил от Нэшвилла за Гибсона. Сегодня был обмен.
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
53й пик этого драфта. Тройт только что его получил от Нэшвилла за Гибсона. Сегодня был обмен.
Ничего не понял Нешвилл просто так отдал 2 раунд? Гибсон вообще же пока не чего из себя не представляет
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Ответ Дима Миронов
Ничего не понял Нешвилл просто так отдал 2 раунд? Гибсон вообще же пока не чего из себя не представляет
Гибсон сам был выбран под 42м номером, так что шило на мыло
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Гибсон сам был выбран под 42м номером, так что шило на мыло
Но там Нэшвилл впридачу отдал игрока 3 раунда драфта 23года
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