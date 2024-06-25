«Детройт» бесплатно обменял Уолмэна в «Сан-Хосе», отдав еще драфт-пик. Защитник набрал 21 балл в 63 матчах сезона НХЛ
Джейк Уолмэн перешел в «Сан-Хосе» из «Детройта».
«Шаркс» выменяли защитника и также получили от «Детройта» выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.
«Ред Уингс» формально отдали хоккеиста бесплатно – команда получила в этом обмене так называемую «будущую компенсацию».
Договор Джейка Уолмэна с зарплатой 3,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
В прошедшем сезоне хоккеист набрал 21 (12+9) балл при полезности «минус 2» в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ.