«Колорадо» выменял Нелсона и Дюфура у «Айлендерс», отдав Калума Ричи, Шилингтона, пики 1-го и 3-го (условный) раунда драфта

«Колорадо» выменял форварда Брока Нелсона у «Айлендерс».

«Эвеланш» также получили в сделке форварда Вилльяма Дюфура.

«Айлендерс » получили форварда Калума Ричи, защитника Оливера Шилингтона , выборы в 1-м и 3-м (условный) раундах драфта.

Если у клуба из Денвера не будет выбора в 1-м раунде в 2026 году или он окажется в топ-10, то нью-йоркцам достанется выбор в 1-м раунде 2027 года.

Выбор в 3-м раунде достанется «Айлендерс» в том случае, если «Колорадо» выиграет Кубок Стэнли в этом году, а Нелсон сыграет не менее 50% игр в плей-офф.

Сообщается, что клуб с Лонг-Айленда оставил 50% кэпхита Нелсона (3 млн долларов из 6) в своей платежке.

33-летний форвард, который выступал за «Айлендерс» с сезона-2012/13, летом может стать неограниченно свободным агентом. У него 901 матч в регулярках НХЛ и 574 (295+279) очка.

У 23-летнего Дюфура летом истекает срок действия контракта новичка. В текущем сезоне он набрал 18 (8+10) очков в 45 играх в АХЛ за «Бриджпорт».

20-летний Ричи, выбранный «Колорадо» под 23-м номером на драфте НХЛ-2023, в этом сезоне дебютировал в лиге, забив 1 гол в 7 играх.

Сейчас Калум выступает в юниорской лиге Онтарио за «Ошаву» – 67 (14+53) баллов в 41 игре. Он принимал участие в МЧМ-2025 в составе сборной Канады.