Парайко выбыл минимум на 6 недель из-за травмы. Защитнику «Сент-Луиса» и сборной Канады предстоит операция на колене
Колтон Парайко пропустит минимум 6 недель из-за травмы колена.
31-летний канадский защитник получил травму в матче против «Лос-Анджелеса» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Парайко отметился ассистом в этой игре.
Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг сообщил, что Парайко предстоит артроскопия колена, после чего его состояние будут наблюдать в течение шести недель.
Защитник выступил за сборную Канады на Турнире четырех наций и проводит лучший в карьере сезон в НХЛ по голам – 15.
До этой травмы Парайко пропустил всего одну игру в сезоне. Всего в этом регулярном чемпионате игрок провел 62 матча, в которых набрал 35 (15+20) очков при полезности «+8».
Он является лидером «Сент-Луиса» по среднему игровому времени – 23:51 за матч, включая 23:13 в последней игре.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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