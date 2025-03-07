Парайко выбыл минимум на 6 недель из-за травмы. Защитнику «Сент-Луиса» и сборной Канады предстоит операция на колене

Колтон Парайко пропустит минимум 6 недель из-за травмы колена.

31-летний канадский защитник получил травму в матче против «Лос-Анджелеса» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Парайко отметился ассистом в этой игре.

Генеральный менеджер «Сент-Луиса » Даг Армстронг сообщил, что Парайко предстоит артроскопия колена, после чего его состояние будут наблюдать в течение шести недель.

Защитник выступил за сборную Канады на Турнире четырех наций и проводит лучший в карьере сезон в НХЛ по голам – 15.

До этой травмы Парайко пропустил всего одну игру в сезоне. Всего в этом регулярном чемпионате игрок провел 62 матча, в которых набрал 35 (15+20) очков при полезности «+8».

Он является лидером «Сент-Луиса» по среднему игровому времени – 23:51 за матч, включая 23:13 в последней игре.