Кросби, Макдэвид, Маккиннон, Марнер, Макар, Биннингтон, Томпсон – в составе Канады на ОИ-2026 по версии NHL.com
Официальный сайт НХЛ представил свою версию состава канадской команды на Олимпиаду-2026.
Нападающие: Сэм Беннетт («Флорида»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэндон Хэйгл («Тампа»), Зак Хайман («Эдмонтон»), Сет Джарвис («Каролина»), Трэвис Конекны («Филадельфия»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Митч Марнер («Торонто»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брэйден Пойнт («Тампа»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Шайфли («Виннипег»), Марк Стоун («Вегас»), Том Уилсон («Вашингтон»).
Защитники: Эван Бушар («Эдмонтон»), Боуэн Байрэм («Баффало»), Кэйл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвс («Колорадо»).
Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас»), Логан Томпсон («Вашингтон»).
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