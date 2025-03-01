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Кросби, Макдэвид, Маккиннон, Марнер, Макар, Биннингтон, Томпсон – в составе Канады на ОИ-2026 по версии NHL.com

Сидни Кросби вошел в состав Канады на ОИ-2026 по версии NHL.com.

Официальный сайт НХЛ представил свою версию состава канадской команды на Олимпиаду-2026.

Нападающие: Сэм Беннетт («Флорида»), Сидни КросбиПиттсбург»), Брэндон Хэйгл («Тампа»), Зак Хайман («Эдмонтон»), Сет Джарвис («Каролина»), Трэвис Конекны («Филадельфия»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Митч Марнер («Торонто»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брэйден Пойнт («Тампа»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Шайфли («Виннипег»), Марк Стоун («Вегас»), Том Уилсон («Вашингтон»).

Защитники: Эван Бушар («Эдмонтон»), Боуэн Байрэм («Баффало»), Кэйл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвс («Колорадо»).

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас»), Логан Томпсон («Вашингтон»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСидни Кросби
logoОлимпиада-2026
logoФиладельфия
logoСент-Луис
logoНХЛ
logoМарк Стоун
logoКаролина
logoБрэндон Хэйгл
logoНэтан Маккиннон
logoТоронто
logoМарк Шайфли
logoТампа-Бэй
logoВашингтон
logoЭван Бушар
logoБрэйден Пойнт
logoДжош Моррисси
logoСет Джарвис
logoКоннор Макдэвид
logoБоуэн Байрэм
logoСэм Беннетт
logoЭдмонтон
logoФлорида
logoТом Уилсон
logoПиттсбург
logoСэм Райнхарт
logoДевон Тэйвс
logoЛоган Томпсон
logoКолтон Парайко
logoВегас
logoТрэвис Конекны
logoДжордан Биннингтон
logoЗак Хайман
logoВиннипег
logoШи Теодор
logoБаффало
logoКэйл Макар
logoКолорадо
logoМитч Марнер
logoЭдин Хилл
logoТрэвис Сэнхайм
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