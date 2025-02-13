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Илья Самсонов о Ротенберге: «Прикольное шоу устраивает. Послушал его пресс-конференцию и узнал про все – от истории страны до развития хоккея в Петербурге»

Илья Самсонов поделился мнением о пресс-конференциях Романа Ротенберга.

– В НХЛ наши ребята успевают следить за перформансами Романа Ротенберга?

– Прикольное шоу так-то Роман Борисыч устраивает. Если я не ошибаюсь, первым интересные пресс-конференции пошли у Игоря Николаевича Ларионова, когда он только зашел в КХЛ. Малина, все такое.

А кого еще интересно слушать? Игорь Валерьевич Никитин посерьезнее, но может выдать какой-то хит. Ну, Разин еще в «Магнитке».

– То есть между нашими энхаэловцами пересылаются фрагменты выступлений только этой четверки?

– Да не то чтобы прям пересылаются. Бывает, попадется видео прикольное, отправишь кому-нибудь, вместе посмеемся. Но также пересылаются и видео, допустим, с пресс-конференции Гвардиолы, когда он пришел расцарапанный. Что-то необычное всегда интересно.

Вот послушал пресс-конференцию Романа Борисыча и узнал про все – от истории страны до развития хоккея в Санкт-Петербурге. Это веселее, чем слушать, как раскатывались и как забили, – сказал вратарь «Вегаса» Илья Самсонов.

Фальковский о Ротенберге: «Он очень большой фанат хоккея. В плане организации СКА держит высокую планку»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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