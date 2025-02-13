Илья Самсонов о Ротенберге: «Прикольное шоу устраивает. Послушал его пресс-конференцию и узнал про все – от истории страны до развития хоккея в Петербурге»
– В НХЛ наши ребята успевают следить за перформансами Романа Ротенберга?
– Прикольное шоу так-то Роман Борисыч устраивает. Если я не ошибаюсь, первым интересные пресс-конференции пошли у Игоря Николаевича Ларионова, когда он только зашел в КХЛ. Малина, все такое.
А кого еще интересно слушать? Игорь Валерьевич Никитин посерьезнее, но может выдать какой-то хит. Ну, Разин еще в «Магнитке».
– То есть между нашими энхаэловцами пересылаются фрагменты выступлений только этой четверки?
– Да не то чтобы прям пересылаются. Бывает, попадется видео прикольное, отправишь кому-нибудь, вместе посмеемся. Но также пересылаются и видео, допустим, с пресс-конференции Гвардиолы, когда он пришел расцарапанный. Что-то необычное всегда интересно.
Вот послушал пресс-конференцию Романа Борисыча и узнал про все – от истории страны до развития хоккея в Санкт-Петербурге. Это веселее, чем слушать, как раскатывались и как забили, – сказал вратарь «Вегаса» Илья Самсонов.
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