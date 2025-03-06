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«Авангард» выиграл 10 матчей подряд. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке

«Авангард» выиграл 10 подряд матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Ги Буше одержала победу над «Торпедо» (3:2), отыгравшись с 0:2. 

Таким образом, «Авангард» набрал 78 очков после 62 матчей и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. 

«Торпедо» проиграло 4 из 7 последних матчей. Команда тренера Игоря Ларионова идет 8-й на Западе с 68 баллами после 62 игр. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoГи Буше
logoИгорь Ларионов
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