«Авангард» выиграл 10 матчей подряд. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке

«Авангард» выиграл 10 подряд матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Ги Буше одержала победу над «Торпедо» (3:2), отыгравшись с 0:2.

Таким образом, «Авангард » набрал 78 очков после 62 матчей и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.

«Торпедо » проиграло 4 из 7 последних матчей. Команда тренера Игоря Ларионова идет 8-й на Западе с 68 баллами после 62 игр.