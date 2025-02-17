Короткий из СКА – новичок недели в КХЛ. Окулов стал лучшим форвардом, Шарипзянов – защитником, Иванов – лучший вратарь

Матвей Короткий стал лучшим новичком недели в Фонбет чемпионате КХЛ.

19-летний форвард СКА в двух матчах набрал 3 (2+1) очка при 9:16 в среднем на льду.

Лучшим защитником назван Дамир Шарипзянов . У игрока «Авангарда» 4 очка за 3 игры при полезности «плюс 5».

Константин Окулов признан лучшим нападающим недели, у форварда «Авангарда» 7 (3+4) очков в 3 играх.

Вратарем недели стал Сергей Иванов из «Сочи». Он отразил 96,8% бросков при коэффициенте надежности 0,98 в двух матчах.