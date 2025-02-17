  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Короткий из СКА – новичок недели в КХЛ. Окулов стал лучшим форвардом, Шарипзянов – защитником, Иванов – лучший вратарь
3

Короткий из СКА – новичок недели в КХЛ. Окулов стал лучшим форвардом, Шарипзянов – защитником, Иванов – лучший вратарь

Матвей Короткий стал лучшим новичком недели в Фонбет чемпионате КХЛ.

19-летний форвард СКА в двух матчах набрал 3 (2+1) очка при 9:16 в среднем на льду.

Лучшим защитником назван Дамир Шарипзянов. У игрока «Авангарда» 4 очка за 3 игры при полезности «плюс 5».

Константин Окулов признан лучшим нападающим недели, у форварда «Авангарда» 7 (3+4) очков в 3 играх.

Вратарем недели стал Сергей Иванов из «Сочи». Он отразил 96,8% бросков при коэффициенте надежности 0,98 в двух матчах.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
рейтинги
logoКХЛ
logoМатвей Короткий
logoСКА
logoСергей Иванов
logoАвангард
logoДамир Шарипзянов
logoКонстантин Окулов
logoСочи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг репостнул рейтинг, где СКА – 1-й по голам в КХЛ за последние 3 года. У клуба 665 шайб на этом отрезке
3014 февраля, 16:59
Демидов – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди полевых игроков, Силаев – 14-й, Юров – 19-й, Симашев – 26-й (The Athletic)
1812 февраля, 14:29
Аскаров – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди вратарей, Набоков – 8-й, Егоров – 14-й, Заврагин – 15-й, Мурашов – 16-й, Иванов – 20-й (The Athletic)
1612 февраля, 13:55
Рекомендуем
Главные новости
Александр Кожевников: «Уважение «Граниту» из НМХЛ – вывезли мальчишек с ХК «Луганск» на Красную площадь, провели турнир для детей-инвалидов. Надеюсь, их отметят грамотой»
3 минуты назад
Гру о сыне в «Тракторе»: «Никогда. Это было бы нечестно по отношению к нему и к команде. Мы обсуждали эту тему, пусть он ищет другую команду в России»
517 минут назад
Фетисов о драках в матче Канада – США: «Причиной может быть что угодно – от дискуссий по теме Канады и Америки до личных оскорблений. У всех них двойное гражданство, думаю»
4сегодня, 09:43
Ливо мог перейти в «Ладу» в 2023-м, рассказал Якубов: «Не стали бороться из-за финансовых вопросов. Вели переговоры, но у нас нет таких денег на одного игрока»
7сегодня, 09:28
КХЛ. «Амур» принимает «Трактор», «Сибирь» сыграет с «Автомобилистом», «Барыс» – с «Металлургом», СКА в гостях у «Северстали», «Спартак» против «Динамо»
29сегодня, 09:01Live
Ларионов-младший вернется к тренировкам в начале марта. 1 февраля форварду «Торпедо» попала шайба в лицо: «О зубах будет думать по окончании сезона. Главное, чтобы срослась челюсть»
7сегодня, 08:40
Каблукову вручили золотую клюшку за 1000 игр в КХЛ. На ней логотипы всех клубов, за которые выступал форвард «Авангарда»
8сегодня, 08:25Фото
Директор «Лады» Якубов о Подъяпольском: «Сейчас это вратарь №1 в России. Для нас Влад был 75% команды, она подсела после его потери»
8сегодня, 07:40
Чем запомнился Матч Звезд КХЛ: Снеговик без головы, чудо-гол Шабанова и вратарское шоу
сегодня, 07:00Спецпроект
4,4 млн зрителей – средняя аудитория матча США и Канады на американском ТВ. Это на 473% больше того же показателя для встречи команд на Кубке мира-2016
19сегодня, 06:50
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Лады» о словах Зубова про игроков: «Не согласен с формулировкой «паразитирование», у нас хороший коллектив. Может, есть один-два капризных игрока, но они не вносят сумятицу»
36 минут назад
Мэттьюс об игре с Канадой: «Одна из лучших атмосфер, все было наэлектризовано с самого начала. Сборная США еще ничего не сделала – мы здесь, чтобы победить на турнире»
51 минуту назад
Купер об игре с Финляндией: «Вы должны восхищаться ими. Финны не получают должного уважения, пока не оказываются в финале. Это происходит и на МЧМ, и на ЧМ»
1сегодня, 08:55
Аймурзин получит 10 млн рублей бонусом, если наберет 45 очков в сезоне-2025/26. Оклад форварда «Северстали» – 25 млн рублей в год (Metaratings)
7сегодня, 08:11
«Амур» расторг контракт с Дмитрием Шевченко. У форварда 1+4 в 29 играх в сезоне при полезности «минус 8»
4сегодня, 07:55
Скотт Уилсон о победе «Салавата» над «Локомотивом»: «Понимали, что это оборонительная команда, искали шансы. В Уфе невероятная атмосфера, все было круто»
2сегодня, 07:22
Дон Черри о драках на старте матча Канады и США: «Канадцев это немного сбило с толку. Американцы все спланировали»
4сегодня, 07:10
Окулов набрал 19 очков в 19 играх за «Авангард» при полезности «+15». В 36 играх за ЦСКА в этом сезоне было 16 баллов и «минус 5»
7сегодня, 06:34
Черданцев о хоккейном Турнире четырех наций: «Яркое доказательство того, что наднациональные лиги по градусу противостояния никогда не встанут в один ряд с соревнованиями национальных сборных»
13сегодня, 05:55
Шепелев о «Спартаке»: «В прошлом сезоне команда была посильнее в реализации моментов, количестве голов. С обороной у многих есть проблемы»
1сегодня, 05:45
Рекомендуем