Короткий из СКА – новичок недели в КХЛ. Окулов стал лучшим форвардом, Шарипзянов – защитником, Иванов – лучший вратарь
Матвей Короткий стал лучшим новичком недели в Фонбет чемпионате КХЛ.
19-летний форвард СКА в двух матчах набрал 3 (2+1) очка при 9:16 в среднем на льду.
Лучшим защитником назван Дамир Шарипзянов. У игрока «Авангарда» 4 очка за 3 игры при полезности «плюс 5».
Константин Окулов признан лучшим нападающим недели, у форварда «Авангарда» 7 (3+4) очков в 3 играх.
Вратарем недели стал Сергей Иванов из «Сочи». Он отразил 96,8% бросков при коэффициенте надежности 0,98 в двух матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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