«Авангард» продлил контракт с Прохоркиным на два года. Форвард вернулся в клуб по ходу сезона – у него 22 очка в 31 матче
31-летний центральный нападающий продлил соглашение с клубом на два года.
Николай Прохоркин вернулся в «Авангард» по ходу этого сезона, подписав договор на правах свободного агента. Его соглашение действовало до завершения этого сезона.
В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ Прохоркин набрал 22 (9+13) очка при полезности «плюс 9» в 31 матче. Среднее игровое время – 16:38.
«Николай Прохоркин в «Авангарде» не первый год. Он отлично показал себя в те моменты, когда команда очень нуждалась в лидере. Его звено с Якуповым и Игумновым здорово смотрится, набирает очки почти в каждом матче.
Техника, дриблинг, чувство паса, бросок – благодаря этому Николай остается ведущим центром КХЛ, каждая его смена несет с собой опасность чужим воротам. Именно с такими мастерами мы хотим идти в следующий сезон», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
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