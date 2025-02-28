«Авангард» продлил контракт с Прохоркиным на два года. Форвард вернулся в клуб по ходу сезона – у него 22 очка в 31 матче

«Авангард» и Николай Прохоркин продлили контракт.

31-летний центральный нападающий продлил соглашение с клубом на два года.

Николай Прохоркин вернулся в «Авангард » по ходу этого сезона, подписав договор на правах свободного агента. Его соглашение действовало до завершения этого сезона.

В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ Прохоркин набрал 22 (9+13) очка при полезности «плюс 9» в 31 матче. Среднее игровое время – 16:38.

«Николай Прохоркин в «Авангарде» не первый год. Он отлично показал себя в те моменты, когда команда очень нуждалась в лидере. Его звено с Якуповым и Игумновым здорово смотрится, набирает очки почти в каждом матче.

Техника, дриблинг, чувство паса, бросок – благодаря этому Николай остается ведущим центром КХЛ, каждая его смена несет с собой опасность чужим воротам. Именно с такими мастерами мы хотим идти в следующий сезон», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.