«Авангард» продлил контракт с 36-летним Грантом на год. Защитник из-за травмы сыграл лишь 7 матчей за команду

«Авангард» и Алекс Грант продлили контракт.

36-летний защитник подписал новое соглашение с клубом на один год.

Канадец перешел в «Авангард » из «Барыса» по ходу сезона. С ноября 2024 года по февраль 2025-го хоккеист восстанавливался от травмы.

Алекс Грант вернулся в состав «Авангарда» 22 февраля в матче против «Амура» (2:1).

В общей сложности Грант сыграл 7 матчей за команду на данный момент и набрал 4 (2+2) очка за результативность.

«Алекс Грант в этом сезоне провел на льду не так много времени, но его работа над восстановлением после травмы показала, насколько серьезным профессионалом он является.

Теперь, вернувшись в стартовый состав, он усиливает нашу оборону своим опытом и мастерством, активно участвуя и в атакующих действиях команды.

Влияние Гранта ощущается не только на площадке, но и в раздевалке: молодые игроки добавляют в уверенности, находясь рядом с таким опытным защитником.

Мы убеждены, что Алекс продолжит помогать нам и в следующем сезоне, поэтому рады, что смогли быстро найти компромисс и продолжить сотрудничество», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.