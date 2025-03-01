«Авангард» продлил контракт с 36-летним Грантом на год. Защитник из-за травмы сыграл лишь 7 матчей за команду
36-летний защитник подписал новое соглашение с клубом на один год.
Канадец перешел в «Авангард» из «Барыса» по ходу сезона. С ноября 2024 года по февраль 2025-го хоккеист восстанавливался от травмы.
Алекс Грант вернулся в состав «Авангарда» 22 февраля в матче против «Амура» (2:1).
В общей сложности Грант сыграл 7 матчей за команду на данный момент и набрал 4 (2+2) очка за результативность.
«Алекс Грант в этом сезоне провел на льду не так много времени, но его работа над восстановлением после травмы показала, насколько серьезным профессионалом он является.
Теперь, вернувшись в стартовый состав, он усиливает нашу оборону своим опытом и мастерством, активно участвуя и в атакующих действиях команды.
Влияние Гранта ощущается не только на площадке, но и в раздевалке: молодые игроки добавляют в уверенности, находясь рядом с таким опытным защитником.
Мы убеждены, что Алекс продолжит помогать нам и в следующем сезоне, поэтому рады, что смогли быстро найти компромисс и продолжить сотрудничество», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий