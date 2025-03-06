Леонтьев о 3:2 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» победил за счет мужества и отваги – здорово смотреть на такой хоккей. Про судейство говорить нельзя, что есть, то есть»

Олег Леонтьев высказался о победе «Нефтехимика» над «Адмиралом».

Игра Фонбет чемпионата КХЛ завершилась со счетом 3:2 в пользу нижнекамцев.

– Были готовы к такому сценарию игры. Разобрали досконально соперника. За счет мужества, отваги и целеустремленности удалось достичь победы. Здорово смотреть вживую на такой хоккей.

То, как молодые хоккеисты становятся лидерами команды всего за один сезон – очень здорово. Парней с победой, движемся дальше. Про судейство говорить нельзя, что есть, то есть.

– Как не допустить ошибок в концовках периодов в следующих матчах?

– Хоккей – самый непредсказуемый вид спорта. Перед голом, который пропустили в концовке, мы создали семь чистых голевых моментов, а залетело нам.

Знаем, почему это случилось. Смотрите на игру в целом, залететь может и от своих ворот, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев .

«Нефтехимик» обыграл «Адмирал», забив победный гол на 59:59. Отставание нижнекамцев от зоны плей-офф – 4 очка