«Ак Барс» ведет переговоры о новом контракте с Дыняком (Metaratings)
Менеджмент «Ак Барса» ведет переговоры о новом контракте с Никитой Дыняком.
Как сообщает Metaratings, казанцы обсуждают с форвардом соглашение на взаимовыгодных условиях.
Срок нынешнего контракта игрока истекает 31 мая 2026 года.
В сезоне-2024/25 на счету 27-летнего Никиты Дыняка 55 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и 12 (5+7) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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