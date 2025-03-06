«Ак Барс» ведет переговоры о новом контракте с Дыняком (Metaratings)

Менеджмент «Ак Барса» ведет переговоры о новом контракте с Никитой Дыняком.

Как сообщает Metaratings, казанцы обсуждают с форвардом соглашение на взаимовыгодных условиях.

Срок нынешнего контракта игрока истекает 31 мая 2026 года.

В сезоне-2024/25 на счету 27-летнего Никиты Дыняка 55 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и 12 (5+7) очков.