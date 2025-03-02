Сафонов о встрече с Кабелла: «Общались на французском. Чувствую, что начинаю прибавлять в изучении»
Матвей Сафонов рассказал о встрече с хавбеком «Лилля» Реми Кабелла.
Вратарь «ПСЖ» поделился информацией после матча с «догами» в Лиге 1 (4:1). Ранее россиянин и француз вместе выступали за «Краснодар».
«В первом круге игру против «Лилля» я пропустил, так что только сейчас получилось пообщаться. Годы в «Краснодаре» не прошли даром для Реми, встретил меня словами «Как дела? Хорошо?»
В общем, как был улыбчивым и веселым, таким и остался. Общались на французском, чувствую, что начинаю прибавлять в изучении», – написал Сафонов.
Фото: t.me/motya_39/43
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
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