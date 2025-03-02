Сафонов о встрече с Кабелла: «Общались на французском. Чувствую, что начинаю прибавлять в изучении»

Матвей Сафонов рассказал о встрече с хавбеком «Лилля» Реми Кабелла.

Вратарь «ПСЖ » поделился информацией после матча с «догами» в Лиге 1 (4:1). Ранее россиянин и француз вместе выступали за «Краснодар ».

«В первом круге игру против «Лилля » я пропустил, так что только сейчас получилось пообщаться. Годы в «Краснодаре» не прошли даром для Реми, встретил меня словами «Как дела? Хорошо?»

В общем, как был улыбчивым и веселым, таким и остался. Общались на французском, чувствую, что начинаю прибавлять в изучении», – написал Сафонов .

Фото: t.me/motya_39/43