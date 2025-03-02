Гутик повторил рекорд «Адмирала» по очкам за одну регулярку – 44. Столько же было у Бергфорса и Саболича
Даниил Гутик повторил рекорд «Адмирала» по очкам за одну регулярку.
В матче Фонбет чемпионата КХЛ команда из Владивостока проиграла «Салавату Юлаеву» со счетом 3:6.
23-летний форвард «Адмирала» забросил шайбу, в его активе стало 44 (21+23) очка в 59 играх.
Гутик повторил клубный рекорд результативности за одну регулярку. По 44 очка также набирали Никлас Бергфорс (в сезоне-2014/15) и Роберт Саболич (сезон-2016/17).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости