Гутик повторил рекорд «Адмирала» по очкам за одну регулярку – 44. Столько же было у Бергфорса и Саболича

Даниил Гутик повторил рекорд «Адмирала» по очкам за одну регулярку.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ команда из Владивостока проиграла «Салавату Юлаеву» со счетом 3:6.

23-летний форвард «Адмирала » забросил шайбу, в его активе стало 44 (21+23) очка в 59 играх.

Гутик повторил клубный рекорд результативности за одну регулярку. По 44 очка также набирали Никлас Бергфорс (в сезоне-2014/15) и Роберт Саболич (сезон-2016/17).