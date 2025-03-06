«Сан-Хосе» вызвал Романова из фарма после обмена Ванечека во «Флориду». У россиянина 11 побед в 21 матче в АХЛ при 90,5% отбитых бросков
«Сан-Хосе» вызвал Георгия Романова из АХЛ.
Ранее «Шаркс» обменяли вратаря Витека Ванечека во «Флориду». Позднее стало известно, что «Сан-Хосе» вызвал российского голкипера из АХЛ.
25-летний Романов в этом сезоне провел 21 матч за «Барракуду», одержав 11 побед при 90,5% отраженных бросков.
Напомним, составе «Шаркс» также выступают российские голкиперы Александр Георгиев и Ярослав Аскаров.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: DailyFaceoff
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