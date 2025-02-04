«Автомобилист» выменял у ЦСКА права на Гущина, отдав права на Соколова. Оба форварда играют в АХЛ (Родион Власов)
«Автомобилист» и ЦСКА произвели обмен правами на игроков.
По информации журналиста «Чемпионата» Родиона Власова, клуб из Екатеринбурга получил спортивные права на Данила Гущина из системы «Сан-Хосе».
Армейцы взамен получили права на Егора Соколова из фарм-клуба «Юты». 24-летний форвард выступает в Северной Америке с 2017 года.
В текущем сезоне на его счету 30 (14+16) очков за 41 матч в регулярном чемпионате АХЛ. Всего Соколов провел в этой лиге 290 игр и набрал 215 (91+124) баллов за результативность.
22-летний Гущин также выступает в АХЛ, у него 15 (9+6) очков в 25 матчах сезона. Он провел 10 матчей в нынешней регулярке НХЛ и сделал одну передачу.
Действующие соглашения обоих игроков заканчиваются в конце июня 2025 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Родиона Власова
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