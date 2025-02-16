Гущин набрал 1+1 за фарм «Сан-Хосе» в игре с «Бейкерсфилдом». У Аскарова – 25 сэйвов и 10-я победа в сезоне АХЛ
Данил Гущин набрал 1+1 за фарм-клуб «Сан-Хосе».
Это произошло в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Бейкерсфилда» (4:3).
23-летний нападающий открыл счет в игре, позднее добавив в статистику голевую передачу. На счету Гущина стало 21 (13+8) очко в 30 матчах сезона при полезности «минус 5».
Голкипер «Сан-Хосе Барракуда» Ярослав Аскаров вышел в стартовом составе и отразил 25 бросков из 28. Эта победа стало для него десятой в текущей регулярке АХЛ.
В его активе 18 матчей и 92,6% сэйвов при коэффициенте надежности 2,38.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
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