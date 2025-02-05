ЦСКА подтвердил получение прав на Соколова из системы «Юты». Армейцы отдали «Автомобилисту» права на Гущина из «Сан-Хосе»
ЦСКА и «Автомобилист» подтвердили обмен правами на игроков.
Была подтверждена ранее анонсированная сделка. Армейцы получили спортивные права на Егора Соколова из фарм-клуба «Юты». 24-летний форвард выступает в Северной Америке с 2017 года.
В текущем сезоне на его счету 30 (14+16) очков за 41 матч в регулярном чемпионате АХЛ. Всего Соколов провел в лиге 290 игр и набрал 215 (91+124) очков.
Клуб из Екатеринбурга получил права на Данила Гущина из системы «Сан-Хосе». 22-летний нападающий также выступает в АХЛ, у него 15 (9+6) очков в 25 матчах сезона. Он провел 10 матчей в нынешней регулярке НХЛ и сделал одну передачу.
Действующие соглашения обоих игроков заканчиваются в конце июня 2025 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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