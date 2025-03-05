«Флорида» выменяла Ванечека у «Сан-Хосе» на Патрика Джайлса. У голкипера 3 победы в 18 матчах при 88,2% отраженных бросков

«Сан-Хосе» обменял Витека Ванечека во «Флориду».

После того как «Пантерс» в субботу обменяли вратаря Спенсера Найта, действующие обладатели Кубка Стэнли добавили в состав другого голкипера.

Как подтвердил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, вратарь Витек Ванечек присоединился к «Флориде», «Сан-Хосе » получил взамен форварда Патрика Джайлса.

Ванечек провел 18 матчей в составе «Шаркс» в этом сезоне и одержал 3 победы при 88,2% отраженных бросков.

Зарплата чешского голкипера составляет 3,4 млн долларов, но у «Флориды» есть место под потолком зарплат благодаря тому, что Мэттью Ткачак находится в долгосрочном списке травмированных.