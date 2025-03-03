Зубов после 1:2 с «Металлургом»: «Третьяк – молодчик, держал «Ладу» в игре. Он просидел много, надо было дать ему шанс. Буллиты – совсем не наше в последнее время»
Клуб из Тольятти потерпел поражение в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2 Б. Вратарь «Лады» Максим Третьяк отбил 46 из 47 бросков в этом матче.
– Несмотря на минимальное количество голов, игра получилась быстрая, динамичная, с резким переходом из обороны в атаку. Соперник здорово поддавливал в первом периоде, Третьяк дебютировал с первых минут, молодчик, держал нас в игре.
Во втором периоде более‑менее равная игра была. В третьем держались терпеливо, в перерыве дали указания, обратили внимание на то, что много выходов «1 в 0» допускаем, причем вторую игру подряд.
Защитники у нас впереди нападающих начали бегать, остепенили их. Тяжело было вскрывать оборону «Магнитки», но парни молодцы, нашли пути, чтобы забросить. Буллиты – совсем не наше в последнее время.
– Третьяк последний полный матч играл 15 месяцев назад. Сегодня почему выпустили?
– Парень просидел в команде много, постоянно работает на льду, помогает команде. Необходимо было дать шанс.
– Почему такие проблемы с буллитами?
– Из 14 последних забили один. Исполнительское мастерство, работа вратаря – палка о двух концах. «Магнитка» хорошо исполнила, а мы вообще мимо ворот бросали.
– У «Лады» пять поражений подряд, но все близкие: по буллитам или в одну шайбу. Чего не хватает?
– Забросить на одну шайбу больше.
– Николенко провел в «Металлурге» шесть лет, сейчас в «Ладе» у него лучший сезон. За счет чего перезагрузился?
– Много таких примеров, когда люди выстреливают в другом клубе. Главное – продолжать свой лучший сезон и не останавливаться, переносить все это на следующий сезон.
– Есть понимание по вашему будущему в клубе?
– Не говорил с новым руководством о продлении контракта, – сказал Павел Зубов.
Разин о 2:1 с «Ладой»: «Ощущение, что в Третьяка вселился дедушка – отбивал все. У каждого игрока «Металлурга» было минимум по одному моменту, а у кого‑то и по три»
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