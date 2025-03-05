«Динамо» Минск выиграло 8 матчей подряд. Команда Квартальнова – 3-я на Западе

Минское «Динамо» выиграло 8 подряд матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова одержала победу над «Ладой» (4:2) на своей арене.

Таким образом, минский клуб набрал 79 очков после 61 матча и занимает 3-е место в таблице Западной конференции.

«Лада » проиграла 6-й матч подряд. Команда тренера Павла Зубова идет 10-й на Востоке с 48 баллами в 61 матче.