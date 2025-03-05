«Динамо» Минск выиграло 8 матчей подряд. Команда Квартальнова – 3-я на Западе
Минское «Динамо» выиграло 8 подряд матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Дмитрия Квартальнова одержала победу над «Ладой» (4:2) на своей арене.
Таким образом, минский клуб набрал 79 очков после 61 матча и занимает 3-е место в таблице Западной конференции.
«Лада» проиграла 6-й матч подряд. Команда тренера Павла Зубова идет 10-й на Востоке с 48 баллами в 61 матче.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости