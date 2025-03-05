Квартальнов о 8 победах у «Динамо» Минск: «Получится достичь рекорда – здорово, у меня в карьере бывало больше подряд. Есть к чему стремиться»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Ладой».

Клуб из Минска выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Это 8-я подряд победа минчан.

– Победили – это хорошо. Тяжелый очень матч, эмоций было маловато. Реакция на пропущенный второй гол — пустота, даже не узнал лавку.

Ничего, с хорошими командами до этого играли, выхлестывались. Эта игра такой и должна была быть. Ребята – молодцы, заслужили выходной. Игра вратаря, третий период понравились.

– У вас одна победа осталась до рекорда – девять побед подряд, хотите войти в историю?

– Важно за что‑то бороться и чего‑то достигать. «Динамо» для меня уже родной клуб, тренерский штаб отдается на полную. Всегда стараемся победить, не всегда получается. Получится достичь рекорда – здорово, отлично. У меня в карьере бывало больше подряд, но ладно.

– Много играла молодежь, как оцените их?

– Они молодцы, силенок было побольше у них. Есть определенные вещи, которые надо улучшать, но в плане энергетики они дали нам шанс. Молодые заслуживают места в основном составе не как лимитчики, а по праву.

– Вы говорили ранее, что ищете свою игру. Нашли?

– Поверьте, есть к чему стремиться. По содержанию мы были очень не очень, много причин. Мы всегда найдем что‑то не то. У всех разное игровое время, нагрузка несопоставима, хочется, чтобы те, кто играет меньше, больше себя проявляли. Ребята должны быть злыми, как наши молодые.

Нет предела совершенству, есть проблемы в зоне обороны, хотим лучше играть на всех участках льда. Большой плюс, когда в играх с малой энергией работает большинство, сразу дышать становиться легче.

– У вас с «Ладой» одна победа в сезоне, это беспокоило до матча?

– Мы не только «Ладе» проигрывали, многим. Надо доставать из себя эмоции, это очень тяжело. Не могу сказать, что кто‑то не хотел этого делать, но порой не могли. Игры перед плей‑офф буду на износ, и этот матч таким и был.

Мы хотим войти в четверку, для нас это давление. Очень интересно, как в такой ситуации ведут себя игроки и тренеры. Когда есть цель и стремление, это совершенно другое.

У нас хорошие иностранцы, лидеры – Стась, Шипачев, Волков. Очень неплохие ребята, правильные пацаны, понимающие. Коллектив есть, он всегда будет вывозить тяжелые ситуации.

– Тихомиров в воротах второй матч подряд, почему такое решение?

– Демченко много играл, помог нам, но хотелось бы дать шанс не только ему. Тихомирову нужно было дать еще игру, чтобы понять больше, впереди важные игры, плей‑офф. И он здорово сыграл две игры подряд.

– Брук насколько серьезно травмирован?

– Хотел сыграть, но мы его поберегли, – сказал Дмитрий Квартальнов .