  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Квартальнов о 8 победах у «Динамо» Минск: «Получится достичь рекорда – здорово, у меня в карьере бывало больше подряд. Есть к чему стремиться»
0

Квартальнов о 8 победах у «Динамо» Минск: «Получится достичь рекорда – здорово, у меня в карьере бывало больше подряд. Есть к чему стремиться»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Ладой».

Клуб из Минска выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Это 8-я подряд победа минчан. 

– Победили – это хорошо. Тяжелый очень матч, эмоций было маловато. Реакция на пропущенный второй гол — пустота, даже не узнал лавку.

Ничего, с хорошими командами до этого играли, выхлестывались. Эта игра такой и должна была быть. Ребята – молодцы, заслужили выходной. Игра вратаря, третий период понравились.

– У вас одна победа осталась до рекорда – девять побед подряд, хотите войти в историю?

– Важно за что‑то бороться и чего‑то достигать. «Динамо» для меня уже родной клуб, тренерский штаб отдается на полную. Всегда стараемся победить, не всегда получается. Получится достичь рекорда – здорово, отлично. У меня в карьере бывало больше подряд, но ладно.

– Много играла молодежь, как оцените их?

– Они молодцы, силенок было побольше у них. Есть определенные вещи, которые надо улучшать, но в плане энергетики они дали нам шанс. Молодые заслуживают места в основном составе не как лимитчики, а по праву.

– Вы говорили ранее, что ищете свою игру. Нашли?

– Поверьте, есть к чему стремиться. По содержанию мы были очень не очень, много причин. Мы всегда найдем что‑то не то. У всех разное игровое время, нагрузка несопоставима, хочется, чтобы те, кто играет меньше, больше себя проявляли. Ребята должны быть злыми, как наши молодые.

Нет предела совершенству, есть проблемы в зоне обороны, хотим лучше играть на всех участках льда. Большой плюс, когда в играх с малой энергией работает большинство, сразу дышать становиться легче.

– У вас с «Ладой» одна победа в сезоне, это беспокоило до матча?

– Мы не только «Ладе» проигрывали, многим. Надо доставать из себя эмоции, это очень тяжело. Не могу сказать, что кто‑то не хотел этого делать, но порой не могли. Игры перед плей‑офф буду на износ, и этот матч таким и был.

Мы хотим войти в четверку, для нас это давление. Очень интересно, как в такой ситуации ведут себя игроки и тренеры. Когда есть цель и стремление, это совершенно другое.

У нас хорошие иностранцы, лидеры – Стась, Шипачев, Волков. Очень неплохие ребята, правильные пацаны, понимающие. Коллектив есть, он всегда будет вывозить тяжелые ситуации.

– Тихомиров в воротах второй матч подряд, почему такое решение?

– Демченко много играл, помог нам, но хотелось бы дать шанс не только ему. Тихомирову нужно было дать еще игру, чтобы понять больше, впереди важные игры, плей‑офф. И он здорово сыграл две игры подряд.

– Брук насколько серьезно травмирован?

– Хотел сыграть, но мы его поберегли, – сказал Дмитрий Квартальнов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoДмитрий Квартальнов
logoМатч ТВ
logoЛада
logoДинамо Минск
logoВадим Шипачев
logoАндрей Тихомиров
logoАндрей Стась
logoДжош Брук
logoАлександр Волков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Спартак» уступил «Куньлуню» по буллитам, минское «Динамо» обыграло «Ладу», «Ак Барс» был сильнее «Автомобилиста»
100вчера, 19:07
«Динамо» Минск выиграло 8 матчей подряд. Команда Квартальнова – 3-я на Западе
8вчера, 18:45
Шипачев набрал 48-е очко за «Динамо» Минск в регулярке. В «Ак Барсе» у форварда было 46 баллов в 67 матчах вместе с плей-офф
2вчера, 18:09
Главные новости
«Виннипег» готовит «серьезное предложение» по Нелсону, включающее пик 1-го раунда. «Айлендерс» хотят продлить 33-летнего форварда (Дэвид Паньотта)
5 минут назад
Кузнецов о травме: «Усталость, тошнота, головокружение – не хочу верить, что это второе сотрясение подряд. Становится лучше, начинаешь крутить велосипед – опять бьет в голову»
2525 минут назад
КХЛ. «Салават» играет с «Амуром», «Барыс» примет «Сибирь», «Торпедо» – «Авангард», «Металлург» против «Сочи»
2826 минут назадLive
Карбери о шайбе Овечкина: «Еще 10, мы знаем. Он проявил свой талант в ключевой момент игры – это был важный гол»
39 минут назад
Овечкин обошел Гретцки по голам в победных матчах и побил рекорд НХЛ – 636 шайб
32сегодня, 08:10
Евгений Кузнецов: «Сильный кашель появился еще до матча с «Куньлунем», после игры совсем худо стало. Уже самочувствие получше. Температура спала, восстанавливаюсь»
39сегодня, 07:59
Уилсон о защите Овечкина: «Он и сам тафгай! Ови может очень хорошо защищать себя, он чрезвычайно силен»
4сегодня, 07:54
Генменеджер «Коламбуса» о Проворове: «Я не собираюсь его обменивать, он хочет остаться. Надеемся, что подпишем долгосрочный контракт»
1сегодня, 07:43
«Ак Барс» ведет переговоры о новом контракте с Дыняком (Metaratings)
7сегодня, 06:59
Премьер Канады Трюдо: «Продолжим освистывать гимн США, наверное. Мы оскорблены и злы. Мы освистываем не команды, а политику, направленную ​​на то, чтобы навредить нам»
59сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Мэттьюс забил 100-й гол в большинстве – 3-й результат в истории «Торонто». Лидирует Сундин – 124 шайбы
сегодня, 08:25
«Юта» продлила контракт с Веймелкой на 5 лет. Кэпхит – 4,75 млн долларов (Sportsnet)
2сегодня, 06:36
Барбашев набрал 40-е очко в сезоне НХЛ. У него передача и 4 хита за 18:19 в матче с «Торонто»
сегодня, 06:18
Керфут и Йэн Коул продлили контракты с «Ютой» на год
сегодня, 05:45
«Питтсбург» обменял Деарне в «Сан-Хосе» на драфт-пик
1сегодня, 05:13
Гринуэй продлил контракт с «Баффало» на 2 года. Кэпхит – 4 млн долларов
2сегодня, 04:48
Кравец о задаче в концовке сезона: «Доказать, что тренеры и игроки имеют шанс получить работу в «Куньлуне» в будущем»
1сегодня, 03:56
Кравец о победе над «Спартаком»: «Проявили характер и мастерство на буллитах. Была делегация из китайского посольства – это очень важно для «Куньлуня»
сегодня, 02:45
Заварухин об 1:3 с «Ак Барсом»: «Говорили ребятам на собрании, что игра фактически за 4 очка. Неважно, на кого попадешь в плей-офф, «Автомобилисту» надо быть готовым к этим матчам»
8сегодня, 02:17
«Каролина» опросила клубы НХЛ, чтобы оценить интерес к Рантанену. «Харрикейнс» предлагали форварду контракт с зарплатой 12,6 млн долларов в год
7вчера, 22:03