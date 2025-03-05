Овечкин о том, как получил клюшку Гретцки: «Он сказал: «Подарю, когда выиграешь Кубок Стэнли». Я выиграл и спросил его: «Где моя клюшка?»

Александр Овечкин рассказал, как получил клюшку Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Последние четыре сезона 39-летний форвард собирает клюшки и шайбы после каждого из своих голов. Он планирует выставить их вместе с остальной частью своей коллекции клюшек, шайб, джерси, коньков и перчаток в музее в Москве. Ранее Овечкин подсчитал, что собрал, «может быть, около 300» клюшек с автографами действующих и бывших игроков.

Овечкин сообщил, что попросил у Гретцки клюшку в 2016 году.

«Он сказал: «Хорошо, когда ты выиграешь Кубок Стэнли , я подарю ее тебе.

Так что, я выиграл Кубок и спросил его: «Где моя клюшка?» – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин.

В итоге Гретцки отправил Овечкину клюшку, которой забил свой 807-й гол. Он подписал ее: «Алексу , люблю наблюдать за тем, как ты играешь».

Напомним, россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Александр Овечкин: «Тренер подарил мне клюшку Лемье, и я начал их коллекционировать. У меня есть клюшки с первых сезонов Кросби, Макдэвида, Маккиннона»