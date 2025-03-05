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  • Овечкин попросил у Линдгрена клюшку, которой тот забил в свои ворота. Голкипер «Вашингтона» написал на ней: «Спасибо, что научил забивать голы»
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Овечкин попросил у Линдгрена клюшку, которой тот забил в свои ворота. Голкипер «Вашингтона» написал на ней: «Спасибо, что научил забивать голы»

Чарли Линдгрен подарил Александру Овечкину клюшку, которой забил в свои ворота.

В ноябре 2024 года вратарь «Кэпиталс» отправил шайбу в свои ворота в 3-м периоде игры с «Тампой» при счете 3:3. «Вашингтон» в итоге обыграл «Лайтнинг» (5:4).

Александр Овечкин коллекционирует клюшки. Ранее он подсчитал, что собрал, «может быть, около 300» клюшек с автографами действующих и бывших игроков. Он отметил, что у него есть клюшки «многих вратарей», включая Марка-Андре Флери и Хенрика Лундквиста, которым он забил больше всего голов. 

Он планирует выставить их вместе с остальной частью своей коллекции шайб, джерси, коньков и перчаток в музее в Москве.  

Линдгрен отметил, что удивился, когда Овечкин попросил его клюшку. Он оставил на ней автограф и надпись: «О, спасибо, что научил меня забивать голы».

«В то время он был травмирован, так что, я думаю, на следующей тренировке или на следующий день он сказал: «Эй, я хочу, чтобы ты подписал эту клюшку для музея». Я такой: «Ладно. Отлично», – рассказал вратарь «Кэпиталс» Чарли Линдгрен.

Он также поделился мыслями о том, что его клюшка однажды окажется в музее Овечкина рядом с клюшками таких игроков, как Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

«Я с радостью приму это. Это клюшка, о которой я хотел забыть, но она будет висеть там вечно. Мне нужно будет как-нибудь сходить и посмотреть на ее. Будет забавно», – добавил Линдгрен.

Игроки «Вашингтона» назвали вратаря Линдгрена, забившего в свои ворота, лучшим хоккеистом матча с «Тампой»: «Первый гол в НХЛ»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoМарк-Андре Флери
logoХенрик Лундквист
logoЧарли Линдгрен
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