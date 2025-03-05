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  • Плющев об игре ЦСКА – СКА: «В КХЛ много проходных матчей, борьба за плей-офф по большому счету завершилась осенью. Но к армейской игре – минимум замечаний. Достойный хоккей!»
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Плющев об игре ЦСКА – СКА: «В КХЛ много проходных матчей, борьба за плей-офф по большому счету завершилась осенью. Но к армейской игре – минимум замечаний. Достойный хоккей!»

Владимир Плющев поделился мыслями о матче ЦСКА – СКА (2:3 ОТ).

– Крепкий матч. Обе команды сыграли в давление, при этом большое внимание уделили и обороне. Хорошие скорости, чувствовался нерв. 

Сейчас в КХЛ много в общем-то проходных матчей, борьба за места в плей-офф по большому счету завершилась еще осенью. Но к армейской игре – минимум замечаний. Достойный хоккей!

– Решающий фактор?

– Большинство. У СКА оно сработало, у ЦСКА – нет. Хотя в концовке основного времени и в овертайме именно армейцы Москвы имели лишнего игрока – и надо было решать.

Откровенно говоря, для меня нулевая реализация лишнего в исполнении ЦСКА не сюрприз. Весь сезон идет тусовка бригад большинства. Хотя по большому счету с их составом надо определяться еще в предсезонке. Или, если учесть, что у ЦСКА летом было много новичков, то осенью.

– В чем здесь проблема?

– Большинство и меньшинство – это во многом работа на тренировках, у штабов должно включаться чутьишко. На большинстве нужны прежде всего игровики, а не бегунки.

– Что понравилось у ЦСКА?

– Для меня, как воспитанника ЦСКА, всегда важна командная скорость – и к ней армейцы стремились. Также отмечу, что у ЦСКА интересный состав, есть баланс опытных мастеров и молодежи. Но хочется увидеть более стабильный игровой рисунок. 

В принципе шансы команд на победу были равны. Все решили мелочи.

– Какие?

– У СКА сработало большинство, в матчах равных команд, повторюсь, это всегда фактор.

В линии обороны СКА доминировал Никишин, его гол в овертайме и стал решающим. Когда защитник оказывается на пятачке соперника, это не просто так и тем более это не случайность. Это определенный уровень мастерства.

Но линия обороны у СКА неоднородна. Есть Никишин, отчасти Зайцев – и есть остальные. Было видно, что на оборону СКА давит серия поражений – некоторые защитники нервничали, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСКА
logoЦСКА
logoКХЛ
logoВладимир Плющев
logoНикита Зайцев
logoКубок Гагарина
logoАлександр Никишин
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