Плющев о паспорте РФ Гальченюка: «Генетически он наш человек. Алекс видит, что происходит в США. Там детям навязывают, что есть не два пола, а больше, другую чепуху»
Сегодня стало известно, что американский форвард «Амура» получил российский паспорт.
«Не думаю, что есть какая-то тенденция в выдаче российских паспортов иностранным хоккеистам. Тут совершенно индивидуальные истории у каждого, неправильно говорить о повальной раздаче гражданства.
Что касается Гальченюка, то генетически он наш человек, который волею определенных обстоятельств оказался в США. Для него нет таких барьеров, какие бывают у «чистых» канадцев или американцев.
Решение он принимал осознанно, возраст все-таки солидный. Понимает, что где родился, там и пригодился.
Кроме того, Гальченюк наверняка видит, что происходит в США. Многим тяжело это воспринимать. Например, когда там навязывают детям, что есть не два пола, а гораздо больше, или другую чепуху. Так что это продуманное решение, связанное с будущим его семьи», – считает бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
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