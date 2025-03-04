Плющев о паспорте РФ Гальченюка: «Генетически он наш человек. Алекс видит, что происходит в США. Там детям навязывают, что есть не два пола, а больше, другую чепуху»

Владимир Плющев высказался о получении Алексом Гальченюком гражданства РФ.

Сегодня стало известно , что американский форвард «Амура » получил российский паспорт.

«Не думаю, что есть какая-то тенденция в выдаче российских паспортов иностранным хоккеистам. Тут совершенно индивидуальные истории у каждого, неправильно говорить о повальной раздаче гражданства.

Что касается Гальченюка , то генетически он наш человек, который волею определенных обстоятельств оказался в США. Для него нет таких барьеров, какие бывают у «чистых» канадцев или американцев.

Решение он принимал осознанно, возраст все-таки солидный. Понимает, что где родился, там и пригодился.

Кроме того, Гальченюк наверняка видит, что происходит в США. Многим тяжело это воспринимать. Например, когда там навязывают детям, что есть не два пола, а гораздо больше, или другую чепуху. Так что это продуманное решение, связанное с будущим его семьи», – считает бывший тренер сборной России Владимир Плющев.