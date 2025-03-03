Кожевников раскритиковал «Амур»: «Как клуб с бюджетом под миллиард умудрился сесть в лужу? Менеджеры ведут Хабаровск в тупик. В одном из самых хоккейных городов России – атмосфера разочарования»

Александр Кожевников раскритиковал «Амур».

– Главное событие недели?

– Нет борьбы за плей-офф [в Фонбет Чемпионате КХЛ]. И есть вопросы к клубам, которые имели все возможности принять в этой борьбе участие – но сезон тем не менее завалили.

– О ком речь?

– Ладно «Барыс », «Витязь » или «Сочи », их вечными проблемами уже никого не удивишь. Но как с бюджетом под миллиард умудрился сесть в лужу «Амур», который первым из российских клубов расстался с шансами побороться за Кубок Гагарина ?

Причем проблемы в Хабаровске возникли не «вдруг», они системные. Год назад команда не провалилась исключительно благодаря решению КХЛ снять очки с «Сибири», хотя «Амур» и тогда играл в скучный, оборонительный хоккей.

– В чем причина хабаровских проблем?

– Мое мнение – в менеджменте и, как следствие, в тренерской работе. Получив от губернии солидный бюджет, селекционеры бросились на покупку всего, что блестит. Один дорогой и возрастной хоккеист сменял другого, шел парад имен, но не было никакой кадровой стратегии. Плюс начались агентские игры.

Сегодня эти «имена» клуб вынужден расторгать, бюджет опять несет убытки. Как ни тяжело это признавать, но менеджеры «Амура» ведут клуб на тупиковый путь.

Для меня это самая больная тема нынешнего сезона, говорю о ней впервые и давайте обсудим ее подробнее. В свое время не раз прилетал из Москвы в Хабаровск на матчи – и видел ажиотаж. А сегодня в одном из самых хоккейных городов России – атмосфера разочарования, – сказал двукратный олимпийский чемпион.