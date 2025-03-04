Овечкин назвал «18 мне уже» от «Руки Вверх!» любимой песней для караоке, Карбери – «Lose Yourself» от Эминема

Александр Овечкин и другие игроки «Кэпиталс» выбрали песни для караоке.

Хоккеисты и тренеры «Вашингтона» ответили на вопрос о любимых песнях для караоке.

Александр Овечкин назвал песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», Якуб Врана – «Forever Young» от Alphaville.

Главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери выбрал «Lose Yourself» рэпера Эминема.

Игроки клуба также назвали «Rockstar» от Nickelback, «Say It Ain’t So» от Weezer и другие песни.