Овечкин назвал «18 мне уже» от «Руки Вверх!» любимой песней для караоке, Карбери – «Lose Yourself» от Эминема
Александр Овечкин и другие игроки «Кэпиталс» выбрали песни для караоке.
Хоккеисты и тренеры «Вашингтона» ответили на вопрос о любимых песнях для караоке.
Александр Овечкин назвал песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», Якуб Врана – «Forever Young» от Alphaville.
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выбрал «Lose Yourself» рэпера Эминема.
Игроки клуба также назвали «Rockstar» от Nickelback, «Say It Ain’t So» от Weezer и другие песни.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Вашингтона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости