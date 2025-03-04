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  • Рябыкин о победной серии «Авангарда»: «Символ этой команды – снайпер Буше. Посмотрите, как он отрабатывает в обороне в последних играх. Ни одного провала!»
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Рябыкин о победной серии «Авангарда»: «Символ этой команды – снайпер Буше. Посмотрите, как он отрабатывает в обороне в последних играх. Ни одного провала!»

Дмитрий Рябыкин высказался о победной серии «Авангарда» из 8 матчей.

– Удивлены тем, что «Авангард» – лучший клуб последнего месяца регулярного чемпионата?

– Нет, все по игре. Сейчас у «ястребов» восьмиматчевая победная серия, но я был и на встрече с ЦСКА, когда Омск уступил по буллитам, хотя превосходил соперника по игре. То есть эта серия могла бы быть не из восьми матчей, а из одиннадцати!

– В чем секрет преображения «ястребов»?

– Сформулирую его двумя словами – отрабатывают в обороне все! Явная разница с началом чемпионата, когда некоторые хоккеисты могли позволить себе анархию.

Символ этого «Авангарда» – снайпер Буше. Он всегда приносил много пользы в атаке, но вы посмотрите, как в последних матчах отрабатывает в обороне. Ни одного провала!

Понятно, что в КХЛ легионеры в первую очередь заточены на результат, на личные очки, а значит, на бонусы и новые контракты. Но сегодня в «Авангарде» никакой личной самодеятельности не вижу: для всех сначала командный результат и только потом – личный.

– В этом заслуга нового тренера Ги Буше?

– И тренера, и всей системы. Хоккеисты прекрасно ориентируются в том, что происходит в команде, в клубе в целом. Когда есть тренер, у которого сто процентов полномочий и все решения которого, включая кадровые, сразу же воплощаются в жизнь, в команде появляются железная дисциплина, ответственность. И как следствие – результат.

В этом плане у нас для тренеров иногда существуют словно бы две лиги. В одной – иностранные специалисты, получающие полный кредит доверия и все возможности для профессиональной работы. В другой – российские тренеры, в дела которых могут вмешаться все, кому не лень.

– В тактическом плане что для себя отметили в новом «Авангарде»?

– Команда играет более активно, в давление. Если прессинг не проходит, команда сразу же сворачивается в консервативную «один – три – один».

– В эту систему «Авангард» играл и при Бобе Хартли, и затем при вас?

– Да, просили играть именно так, агрессивно. Единственное, мы не переходили на «один – три – один», старались держать рисунок.

– Почему?

– Правила в КХЛ были немного другими. Тогда можно было подержать шайбу за воротами, перезагрузить атаку. А сейчас все более быстро и компактно, отсюда сворачивание, – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАвангард
logoКХЛ
logoДмитрий Рябыкин
logoБоб Хартли
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