Якупов о возможной встрече с «Ак Барсом» в плей-офф: «Никому ничего не собираюсь доказывать. У меня нет обид. Не будем выбирать соперника, кто бы ни попался, будет непросто»

Наиль Якупов заявил, что не ставит цели доказать что-то «Ак Барсу».

– Возможно, в первом раунде плей-офф «Авангард» встретится с «Ак Барсом», у вас есть желание доказать казанской команде, что они ошиблись, не дав вам контракт, который вы хотели получить в межсезонье?

– Я никому ничего не собираюсь доказывать. У меня нет личных амбиций и каких-то обид, тем более к Казани. И ко всем, кто бы там ни был.

Я рад, что так случилось, рад тому, что я сейчас нахожусь в «Авангарде». Хорошо, что так все случилось летом и я не поехал в определенные места, кто-то меня не взял в свои команды. Но сейчас я счастлив находиться в «Авангарде» и жить в Омске.

Каждое лето я все равно возвращаюсь с открытой душой в родную Казань. Это, можно сказать, мой второй дом. Я там живу. Поэтому не будем выбирать соперника, кто бы нам ни попался, будет непросто, – сказал нападающий «Авангарда » Наиль Якупов .