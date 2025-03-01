Фетисов о Бахе: «Томас разочаровал нас. Трансгендеры, отстранение россиян, лишение их флага и гимна. Дел натворил много, разгребать придется долго»
Вячеслав Фетисов высказался об отставке Томаса Баха с поста президента МОК.
Ранее Бах подал заявление в исполком об отставке, решение вступит в силу 23 июня. Пост президента МОК он занял в 2013 году.
«Я с Бахом никогда не общался. Даже если и были какие-то хорошие идеи и дела, он и его команда перечеркнули это все.
Бах войдет в историю как самый неудачный глава МОК за все время. Дел натворил много, разгребать это придется еще очень долго.
Трансгендеры, отстранение наших спортсменов, лишение их флага и гимна и так далее. Словом, разочаровал нас Томас», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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