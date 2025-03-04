Десятков после 3:4 с «Торпедо»: «Витязь» не выполнил установку в 3-м периоде. До Нового года играли качественно, шли в районе 50% по набору очков. Нужна была помощь, нам ее не оказали»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков оценил поражение от «Торпедо» (3:4).

Подмосковный клуб потерял шансы на выход в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Боролись всю игру, а проиграли за 16 секунд третьего периода. Много ошибок допустили во втором периоде, из‑за собственного брака и ошибок в передачах отдавали шайбу сопернику. Они этим пользовались, накрывали, проводили в атаке много времени.

То, что произошло в третьем периоде – потеря концентрации, если сказать уменьшительно‑ласкательно. С точки зрения тренера, это невыполнение установки.

Все показывали, у соперника доведение шайбы из‑за ворот на ближний пятак – сильная сторона. Наши защитники должны быть там хозяевами, а получилось, наоборот. Потом прилагали героические усилия, чтобы отыграться, но соперник выдержал.

– Сделали ставку на Шикина, который давно не играл. Вне заявки Дорожко и Кареев, почему?

– Вынужденная замена, Андрей [Кареев] заболел. У нас идет вирус, Стюарт болеет, Педан только недавно оттемпературил, Готье хворый, но по другой причине. Галузин играет первую игру после болезни. Так что вынужденная замена. Не сказать, что плановая, – сказал тренер «Витязя ».

Кроме того, Десятков высказался о том, что подмосковный клуб не вышел в плей-офф.

– «Витязь» потерял шансы на плей‑офф. Можете подвести итоги работы первого сезона?

– До Нового года качественно и квалифицированно играли, с точки зрения набора очков шли в районе 50%. На предсезонке сказал, что до Нового года будем играть волнообразно, а потом куда качнет.

Нам нужна была помощь, но ее не оказали. Дальше продолжать не буду, – заявил Павел Десятков.