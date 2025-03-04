Кравец о 2:6 от «Динамо» Минск: «Светлое пятно у «Куньлуня» – большинство, тоже что-то умеем, значит. Результат закономерен, в обороне нужно играть четче»
Китайский клуб потерпел поражение со счетом 2:6 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Достойный первый период, второй – безобразный, полное невыполнение игрового задания, большое количество ошибок, что приводит к голам не только с такой командой, но и любой в КХЛ.
Третий период, в принципе, сыграли на равных независимо от действий соперников. Светлое пятно – это большинство. 100% реализации против команды, которая на первом месте по игре в меньшинстве. Значит, мы тоже что-то умеем, что-то можем.
Но, к сожалению, невыполнение игрового задания во втором периоде. Нельзя терять шайбу на синей, нельзя проваливаться, чтобы были такие контратаки. Четче нужно играть в обороне, поэтому результат, я считаю, закономерен.
– У команды осталось шесть матчей в этом сезоне.
– Каждый игрок должен себя не позорить для своей семьи, для людей, которые за нас болеют, за клуб. Мотивация должна быть одна – это наша любимая работа и ее нужно выполнять до конца независимо от того, попадаешь ты или не попадаешь в плей-офф.
Нужно всегда играть до конца и стараться сделать все возможное, чтобы сохранить какие-то шансы на попадание в восьмерку, порадовать людей, которые за нас болеют, – сказал Кравец.
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