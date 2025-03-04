Галкин об игре против Комтуа: «Не замечал его, не помню моментов. Вот Гусев обостряет, он стопроцентный мастер»
«Автомобилист» проиграл «Динамо» со счетом 1:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард бело-голубых Максим Комтуа забил гол и сделал ассист. На счету форварда Никиты Гусева также 2 (1+1) очка в этом матче.
– Команда не побеждает в гостях у «Динамо» на протяжении семи лет. Для вас это неудобный соперник?
– Да, есть такой момент. Не знаю, что сказать по этому поводу. Так получается.
– В этом сезоне многие считают, что Максим Комтуа очень неудобный оппонент. Насколько сложно действовать против него?
– Сегодня его даже особо не замечал. Ему четвертый гол отскочил сразу на пустые ворота. Даже особо моментов не помню с его участием. Вот Никита Гусев обостряет.
– Гусев для вас самый сложный игрок?
– Он один из самых тяжелых. Нелегко с ним играть, особенно, когда фарт на его стороне, как в первом голе. Он – стопроцентный мастер, – сказал вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин.
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