Разин о 4-м месте «Металлурга»: «Есть шансы на топ-2, но лезть из кожи не хочу. К плей-офф нужно подойти на пике»

Андрей Разин оценил шансы «Металлурга» на топ-2 в таблице Восточной конференции.

Магнитогорский клуб обыграл «Ладу» (2:1 Б) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Металлург» набрал 80 очков после 61 матча и поднялся на 4-е место на Востоке.

– Вернулись в четверку, для вас сейчас важнее подойти к плей‑офф готовыми или попасть в топ‑2?

– Прежде всего надо подготовиться к плей‑офф, к первым играм подойти в идеальном состоянии. В двойку тоже хочется войти, еще есть шансы занять первое место.

Седьмое‑восьмое место – команды другого уровня, но гнаться и лезть из кожи ради топ‑2 я не хочу. Измотавшись в конце чемпионата, можно не подойти на пике к плей‑офф, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин.