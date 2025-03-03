Разин о 4-м месте «Металлурга»: «Есть шансы на топ-2, но лезть из кожи не хочу. К плей-офф нужно подойти на пике»
Андрей Разин оценил шансы «Металлурга» на топ-2 в таблице Восточной конференции.
Магнитогорский клуб обыграл «Ладу» (2:1 Б) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Металлург» набрал 80 очков после 61 матча и поднялся на 4-е место на Востоке.
– Вернулись в четверку, для вас сейчас важнее подойти к плей‑офф готовыми или попасть в топ‑2?
– Прежде всего надо подготовиться к плей‑офф, к первым играм подойти в идеальном состоянии. В двойку тоже хочется войти, еще есть шансы занять первое место.
Седьмое‑восьмое место – команды другого уровня, но гнаться и лезть из кожи ради топ‑2 я не хочу. Измотавшись в конце чемпионата, можно не подойти на пике к плей‑офф, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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