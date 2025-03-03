Кудашов о 4:1 с «Автомобилистом»: «У «Динамо» были цели исправить меньшинство, благодарим всю бригаду – нашли способ, играли самоотверженно»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Московский клуб одержал победу со счетом 4:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Нормальная игра получилась. Немножко вялое начало, но «Автомобилист » просто мощно стартовал. Плана на игру мы придерживались, старались все выполнять то, о чем договаривались.

– У «Автомобилиста» хорошая бригада большинства, вам удалось трижды отбиться от них сегодня. Расскажите о прогрессе меньшинства…

– Во‑первых, поблагодарим всю бригаду меньшинства. Они очень скрупулезно все разбирают, дискутируют и внимательно к этому относятся.

Цели и задачи были исправить меньшинство, нашли способ. Сейчас пока получается так. Сегодня в меньшинстве играли самоотверженно.

– Седрик Пакетт вернулся после повреждения, но не вышел на лед в третьем периоде. Неудачно вернулся?

– Там ушиб какой‑то небольшой. Был Егор Римашевский , поэтому не стали форсировать, переставили звенья.

– Как удержать текущую форму команды?

– Пускай сейчас еще будет плохой отрезок, а к плей‑офф хороший.

– Насколько необычно для вас, что в начале марта идут матчи регулярного чемпионата?

– Больше, чем уверен, что ни один тренер не заметил это. Все знали календарь и готовились по нему, – сказал Кудашов .